Dourados Detento é morto a facadas por colega de cela em penitenciária estadual Autor, após ser acusado, confessou o crime à polícia

Jadir César Amorim Leite, 44 anos, foi morto na madrugada de hoje, dentro da cela na Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Suspeito foi acusado pelos outros companheiros da cela e acabou confessando o crime.

Segundo informações do Dourados News, detento informou que cometeu o crime após uma discussão que teve com a vítima. Segundo ele, Jadir teria tentado agredi-lo e ele revidou as agressões com vários golpes de faca artesanal.

A vítima foi atingida no tórax, pescoço e braços, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Autor foi encaminhado até o 2° Distrito Policial de Dourados.