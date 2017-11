Capital Detento é encontrado morto na hora do café da manhã na Máxima Agepen instaurou procedimento para apurar as causas da morte

José Osvaldo dos Santos Baqueta foi encontrado morto por volta das 6 horas da manhã desta quarta-feira, no Estabelecimento Penal de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande. O homem cumpria pena por tráfico de drogas e furto, e foi achado enquanto era servido o café da manhã aos internos.



De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), a perícia técnica foi acionada e a suspeita é de morte natural, tendo em vista que Osvaldo tinha problemas de saúde e fazia tratamento para hanseníase no presídio. Com suspeita de tuberculose, havia passado ontem por exame de raio-x e coleta de escarro. Foi instaurado procedimento para investigar o caso.