Polícia investiga Detento do semiaberto é encontrado

morto a tiros em sua residência Vítima foi atingida por quatro tiros na manhã de hoje, em Coxim

Detento do regime semiaberto, Manoel Teodoro, 60 anos, foi encontrado morto em seu um rancho, localizado às margens do rio Taquari, na manhã de hoje, em Coxim. Vítima foi atingida por quatro tiros, sendo dois nas costas e dois no peito.

De acordo com informações do site Edição de Notícias, homem que é responsável pela limpeza do local encontrou a vítima nos fundos da casa menor do rancho, por volta das 7h20, e acionou a Polícia Militar.

Vítima foi atingida pelos disparos e teve a motocicleta, uma Honda Biz, levada pelo suspeito. Veículo foi encontrado abandonado pouco tempo depois na varanda de uma peixaria.

Suspeita é que crime tenha acontecido entre 6h10 e 7h20, que é o intervalo entre o horário que a vítima chegava da penitenciária e a hora que foi encontrado.

Teodoro já foi vítima de tentativa de homicídio agosto em janeiro deste ano, quando foi baleado no rosto por um rapaz de 28 anos. Na época, suspeito disse que cometeu o crime por ser ameaçado pelo homem.

Vítima cumpria pena por homicídio e estava no regime semiaberto. Ele foi condeanado a 17 anos de prisão por matar um pedreiro em dezembro de 2010.

Além disso, ele tinha vários inimigos por conta da prática de agiotagem. Nenhum suspeito foi identificado até o momento e caso é investigado pela Polícia Civil.