CAMPO GRANDE Detentas fazem perucas e doação

vai para mulheres com câncer O curso será efetivado no estabelecimento penal

O Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi (EPFIIZ) começou nessa semana a confecção de perucas para doação feita pelas detentas do presídio em Campo Grande.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema (Agepen), o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e a Rede Feminina de Combate ao Câncer e foi idealizada pelo Juiz Albino Coimbra da 2° Vara de Execução Penal.

De acordo com a Agepen para começar o trabalho, foi adquirida uma máquina de costura especializada em perucas, a compra dos materiais e uma instrutora para orientar as detentas. Todo o recurso foi financiado pelos 10% do salário pagos aos presos que trabalham.

Das internas, dez estão sendo qualificadas para trabalhar em uma oficina dentro do presídio garantindo a diminuição de um dia de pena para três dias trabalhados.

A detenta que é uma das dez que está participando do projeto acredita que que a participação do curso ajudará no retorno ao convívio social “ fazer o bem sem olhar a quem” completa.

Já a representante da Rede Feminina instituição que receberá as perucas Dirce Ramos, conta que o projeto ajudará muitas pacientes.“As perucas são recebidas com muita alegria, pois as pacientes elevam sua autoestima e saem de lá com muito mais confiança para continuar seu tratamento”.

O curso prossegue até nessa sexta-feira (2) e na próxima semana já tem funcionamento efetivo dentro do estabelecimento penal.