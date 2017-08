Naviraí Desentendimento em ônibus

faz PM matar papiloscopista Corpo do policial civil foi levado para necrópsia em Dourados

Um papiloscopista da Polícia Civil foi morto por um policial militar em Naviraí, a 358 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu na madrugada deste domingo, em um ônibus de viagem que seguia para o municícipio no sul do Estado. Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados. O policial civil foi morto após o PM ter flagrado o homem se masturbando durante o trajeto.

“O papiloscopista tentou sentar ao lado do PM no ônibus, mas ele não deixou. Aí sentou no banco de trás. Quando o PM percebeu o que estava acontecendo deu voz de prisão e sacou a arma. Sem saber que o homem era policial civil e também estava armado”, informou um policial civil que pediu para não ter o nome divulgado.

O PM atirou e matou o papiloscopista quando percebeu que ele estava armado. O corpo do policial civil será levado para a Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) em Dourados, a 139 quilômetros de Naviraí.