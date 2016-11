PNAD CONTÍNUA Desemprego aumenta no 3º trimestre em MS, mas é a segunda menor taxa do país Aumento foi de 0,7% em relação ao trimestre anterior e de 1,4% na comparação com 2015

Taxa de desemprego aumentou em Mato Grosso do Sul no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o trimestre anterior e com o mesmo período do ano passado.

Dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativa aos meses de julho, agosto e setembro.

Conforme o levantamento, Estado fechou o último trimestre com índice de 7,7% pessoas acima de 14 anos desempregadas, aumento de 0,7% em relação ao trimestre anterior e de 1,4% em relação ao ano passado, quando índice foi de 6,3%.

Em números, no último trimestre 104 mil pessoas estavam desocupadas, aumento de nove mil pessoas em relação a abril, maio e junho, e de 25,3 mil em comparação o terceiro trimestre de 2015.

Apesar do aumento, taxa de desocupação de Mato Grosso do Sul é a segunda menor do Brasil, atrás apenas de Santa Catarina, que apresentou percentual de 6,4%.

Setores de atividades se mantiveram estáveis nas contratações e demissões, sendo a de serviços domésticos o único que apresentou aumento, com contratação de 14 mil pessoas entre o terceiro trimestre do ano passado e o deste ano.

RENDIMENTO

Rendimento médio mensal teve ligeiro aumento, mas se manteve estável em todas as áreas, no comparativo com o trimestre anterior.

Meio variação foi no rendimento médio do empregador, com aumento de 13,1%, seguido do rendimento do empregado no setor privado sem carteira assinada (6,2%), empregado no setor público (4,7%) empregado no setor privado com carteira assinada (2,4%)

Também houve aumento no rendimento de quem trabalha por conta própria (1,6%) e trabalhadores domésticos (1,3%).