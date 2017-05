ex-secretário-adjunto Desembargadores do TRF-3 decidem

libertar investigado na Lama Asfáltica Quinta Turma decidiu hoje por benefício a André Cance

A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deferiu pedido de liminar da defesa do ex-secretário-adjunto de Fazenda, André Cance, para que ele seja libertado. O integrante da administração de André Puccinelli no Governo do Estado fora preso na quinta-feira (11), depois de a Polícia Federal cumprir mandado de prisão preventiva na Operação Máquinas de Lama, 3ª fase da Lama Asfáltica.

O advogado José Wanderley Bezerra Alves entrou com habeas corpus ontem (15) e o relator do pedido foi o desembargador Paulo Fontes. O deferimento foi dado hoje, conforme andamento processual disponível no TRF-3.

Os desembargadores também determinaram o envio de email para a 3ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande para solicitar informações e comunicar o deferimento da liminar. Não foi divulgado detalhes da decisão.