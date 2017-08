AUDIÊNCIA Deputados estaduais apresentam relatório sobre gastos com saúde no Estado A apresentação será às 14h de hoje na Assembleia Legislativa

Relatório com informações sobre gastos com saúde no 1º quadrimestre deste ano será apresentado hoje no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A proposição da reunião é da Comissão da Saúde, que tem como presidente o deputado estadual Paulo Siufi (PMDB), vice-presidente deputado Felipe Orro (PSDB) e como integrantes os deputados Cabo Almi (PT), George Takimoto (PDT) e Mara Caseiro (PSDB).

A apresentação está marcada para as 14h.

SERVIÇO

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco 09, Jardim Veraneio.