Polêmica Deputados criticam projeto que “proíbe manifestação” no Parque dos Poderes Concentração de pessoas terá que ser autorizada pelo Executivo

Deputados criticaram decreto do governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) que proíbe a concentração de pessoas, em eventos ou reuniões, independentemente de sua finalidade, sem prévia autorização da Secretaria de Estado de Governo. O petista Pedro Kemp apresentou projeto de lei que visa derrubar a imposição do governador. "Apresentei decreto legislativo para sustar os efeitos dessa imposição. Voltamos à ditadura? Não pode ter manifestação?", indagou o parlamentar.

O decreto tem como objetivo a preservação da reserva ambiental do Parque dos Poderes, mas no inciso V do artigo segundo, a proibição é referente a manifestações sem prévia autorização do Executivo. "Isso é um absurdo. Quem vai autorizar manifestação contra si próprio? Esse decreto fere o direito de ir e vir", garantiu o deputado Lídio Lopes (PEN).

Os parlamentares acreditam que o governador apresentou decreto para impedir manifestações como aconteceu no mês passado, quando policiais civis acamparam em frente à governadoria por mais de um mês. "Acampar, pregar placa em árvore e fazer comida no Parque eu sou contra mesmo. Essa é uma área ambiental", salientou o peemedebista Eduardo Rocha.

Porém, Kemp refutou, "se quisermos fazer uma reza, uma meditação em grupo, não vamos poder. Teremos que pedir autorização. Isso não existe", reforçou Kemp.

A própria base do governador, na Assembleia Legislativa, defende que existe consenso para derrubar o decreto.

O presidente do Legislativo, Junior Mochi (PMDB), declarou que não analisou o decreto, mas que se o conteúdo fere direitos, ele é contrário.

Kemp finalizou dizendo que não é contrário ao decreto em si. "Peça ao governador para derrubar o inciso quinto apenas, pois também sou a favor de não colocarem fogo no Parque e também de não assustarem os quatis com cornetas, por exemplo", disse o parlamentar, se referindo a um dos incisos inclusos no decreto.