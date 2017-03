Último dia Deputado federal pelo PT é multado

por pescar durante Piracema José Orcírio também estava sem licença de pescador amador

O deputado federal José Orcírio Miranda dos Santos (PT) foi multado pela Polícia Militar Ambiental (PMA), na última terça-feira (28), pescando sem licença e em período de Piracema, no rio Paraguai, em Porto Murtinho.

Segundo informações do site Dourados News, o deputado foi abordado por policiais ambientais no rio onde praticava pesca esportiva. José Orcírio não portava licença para a pesca amadora e estava pescando no último dia de defeso. Ele foi multado em R$ 700 e teve seu material de pesca apreendido.

Em nota, o deputado informou que possui a licença de pesca amadora registrada no sistema do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e sempre respeitou o período de Piracema além de ser defensor dos rios pantaneiros. Ele afirmou, ainda, ser contra qualquer ato de pesca predatória nos rios sul-mato-grossense.

De acordo com o site, o deputado lembrou que durante todo o ano a fiscalização é baixa e que vários pescadores estrangeiros praticam pesca proibida nos rios do Estado.