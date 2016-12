Falso médico Hospital faz alerta depois de

nova tentativa de golpe Dessa vez, ao que tudo indica a família não caiu no golpe

Depois de nova tentativa de golpe do falso médico, O Hospital Universitário Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) fez alerta para que os golpistas não façam novas vítimas.

Na manhã de ontem, familiares de um paciente receberam a ligação de um homem dizendo ser médico do hospital e pediu que fosse feito um depósito bancário referente ao pagamento de um exame que seria realizado.

O hospital informou que os familiares não chegaram a depositar a quantia pedida, e antes foram checar junto da administração do hospital se a situação era real.

Campanhas estão sendo feitas para alertar pacientes, familiares, e toda população para evitar esse tipo de crime, pois a instituição atua integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e qualquer tipo de procedimento é gratuito.

O HU alerta para que ligações como essa é necessário entrar em contato com a Ouvidoria para relatar a situação e com a delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência. Para entrar em contato com a Ouvidoria o telefone é (67) 3410-3001.