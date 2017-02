METEOROLOGIA Depois de temporais, chuvas diminuem e sol predomina durante a semana em MS Há alerta de tempestades para hoje e tempo começa a ficar estável amanhã

Sol deve aparecer em grande parte de Mato Grosso do Sul amanhã, com pancadas de chuva isoladas durante a tarde, devido ao calor e umidade.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso meteorológico alertando para o risco potencial de temporais até as 22h de hoje, exceto no sul do Estado.

A partir de amanhã, temperaturas se elevam lentamente devido a entrada de alta pressão no continente. Tempo deve ser progressivamente mais estável durante toda a semana.

Chuvas ficam mais isoladas, com acumulados maiores na faixa que abrange os municípios de Miranda, Aquidauana, Sidrolândia, Maracaju, Rio Brilhante até Caarapó.

Nas demais regiões, devem ocorrer chuvas típicas de verão, que ocorrem de forma rápida especialmente durante a tarde e noite, podendo ser de forte intensidade.

Campo Grande deve ter temperaturas amenas, com mínima de 22°C e máxima de 28°C. Dia deve ter céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Na região do Bolsão, Paranaíba e Bataguassu devem ter predomínio de sol, com períodos de nublado, mas não há previsão de chuva para os municípios. Termômetros oscilam entre 23°C e 34°C.