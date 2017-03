VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Depois de ser encontrada em bar pelo ex, mulher é amarrada e arrastada Episódio aconteceu por volta das 3h30min de hoje, em Paranaíba

Caso de violência doméstica, ocorrido na madrugada de hoje, é investigado na Polícia Civil de Paranaíba. Depois de ser encontrada em bar, mulher, de 43 anos, foi levada de volta para casa pelo ex-marido, porém o retorno não ocorreu de maneira pacífica e, sim, violenta. Ela foi amarrada, jogada na carroceria de caminhonete e, ao ser retirada, foi arrastada por trecho de via pública.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a vítima estava no bar, cujo endereço ela não soube dizer, quando o ex-marido chegou já transtornado. O homem chutou a cadeira onde a ex-companheira estava sentada, derrubou a vítima no chão, desferiu socos e chutes.

Em seguida, o homem amarrou as mãos da ex para trás e jogou ela na carroceria da caminhonete que dirigia. A vítima foi deixada na casa onde mora, mas até chegar dentro da residência, foi arrastada, ainda imobilizada, por trecho de via pública. Após praticar o ato de violência doméstica, o autor fugir.

Ainda no registro policial consta que a vítima pediu ajuda para ser desamarrada à filha que mora ao lado. Devido à agressão, a mulher sofreu várias escoriações e hematomas pelo corpo. Policiais foram em buscas do agressor, mas ele não foi encontrado.