Infraestrutura Depois de quatro meses, União

retoma apenas 19 de 44 obras de MS Anúncio foi feito em novembro e o valor total é de R$ 94,9 milhões

Das 44 obras inacabadas em Mato Grosso do Sul que o Governo federal anunciou, em novembro do ano passado, que retomaria, só 19 empreendimentos estão em andamento até agora e destes, quatro concluídos, o que representa 43,18% do total.

Dos R$ 94,9 milhões a serem investidos, até agora o reinício da execução das 19 obras envolvem R$ 50,6 milhões, de acordo com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Estas ações fazem parte do pacote anunciado mês passado pelo presidente Michel Temer.

Em todo o Brasil foram retomadas 436 obras de infraestrutura, com um orçamento de R$ 847,7 milhões, sendo que dessas, 79 já foram concluídas. A expectativa era de que 1.600 empreendimentos seriam retomados até junho de 2017, com investimento de cerca de R$ 2 bilhões. São obras com valor unitário entre R$ 500 mil e R$ 10 milhões.

“É importante frisar que os dados de coleta se referem a 31 de dezembro do ano passado. Nossa perspectiva é que tenhamos, no próximo balanço, um número ainda maior”, disse o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, que avaliou o balanço como positivo, levando-se em conta o tempo e as mudanças nas gestões municipais.

De acordo com o levantamento realizado, os principais motivos pelos quais os empreendimentos estavam paralisados são: abandono pela empresa (189), problemas ambientais (8), judiciais (4), orçamentários e financeiros (57) e técnicos (132), entre outras razões.

“Essas obras tem um apelo muito próximo das pessoas porque são obras de atendimento à população, com um significado muito grande para aqueles que vão ser atendidos”, comentou Oliveira.

