Apuração Depois de pedir a prefeito, MP quer que diretor de hospital acabe com nepotismo Irregularidades foram constatadas ano passado, e voltaram a se repetir

Nove meses depois da prefeitura de Angélica ser alvo de recomendação do Ministério Público Estadual (MPE) que solicitava exoneração de comissionadas por nepotismo, dessa vez é o diretor de hospital da cidade que terá de acatar o mesmo pedido.

Em junho passado, promotor Daniel Britto emitiu recomendação solicitando que a prefeitura exonerasse duas servidoras que ocupavam cargo de chefia no Hospital Beneficente de Angélica, mantido com recursos do Sistema Único de Saúde.

Na época, apurou-se que uma nomeada era namorada do irmão do então prefeito Luiz Antonio Milhorança (PSDB) e outra era filha do vice-prefeito da cidade. As exonerações foram feitas, mas o problema voltou, conforme apuração do promotor.

Dessa vez, o alvo da recomendação é o presidente da Associação Beneficente de Angélica, que administra o hospital da cidade. O pedido é que todos funcionários que possuam vínculo com alguém da diretoria, o prefeito, o vice e vereadores sejam demitidos.

A associação tem prazo de 10 dias para responder ao MP se irá cumprir o pedido.