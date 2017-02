Interino Depois de mudar 'cara' da prefeitura, interino terá de romper contratos Chapa que venceu eleições foi impedida pela Justiça de assumir cidade

Comandada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Mello (PP), desde o início do ano, a prefeitura de Tacuru foi investigada e uma série de irregularidades acabaram sendo constatadas pelo Ministério Público Estadual (MPE). O principal problema, conforme a apuração, é o fato do prefeito interino ter mudado “a cara” da cidade alterando a identidade visual do município.

Conforme o promotor Thiago Barbosa da Silva, o prefeito em exercício deveria apenas manter os serviços essenciais da cidade e continuar com trabalhos para manter a ordem, segurança, saúde e educação.

Diferente disso, Paulo estaria mudando símbolos da administração, colocando novos adesivos na frota da prefeitura e fazendo, dessa forma, propaganda institucional que estaria alterando a identidade visual da prefeitura para “deixar a marca” do prefeito interino na cidade.

Para o promotor, as atitudes do prefeito estariam afrontando vários princípios e fazendo com que o vereador promovesse propaganda eleitoral antecipada, em razão dele já ter manifestado interesse em concorrer à eleição suplementar, caso fosse essa a decisão da Justiça Eleitoral.

Diante de todas as irregularidades, o MP pede que a prefeitura cancele todos processos licitatórios, revogue contratos e não faça nenhum gasto relacionado a mudança da identidade visual da cidade. Atualização do Portal da Transparência da cidade também é solicitada pelo promotor.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa de Tacuru e aguarda posicionamento sobre as irregularidades constatadas na apuração.

INTERINO

O prefeito eleito Dr. Cláudio (PR) com 2.737 votos foi impedido de tomar posse pela Justiça Eleitoral. A saída foi a Câmara empossar o presidente até o desfecho do processo na Justiça. A chapa do Dr. Cláudio foi impugnada por causa da candidatura do seu vice, Adaiton de Oliveira (PTN), devido a compra de votos. Com isso, os dois nem sequer foram diplomados em dezembro de 2016.

A decisão de impugnação do registro de Cláudio feita pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) saiu no dia 30 de setembro, antes da eleição do dia dois de outubro de 2016, porém ele não concordou e recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e agora aguarda resposta.

Diante disso, o presidente da Câmara é, automaticamente, o prefeito de Tacuru até o dia dois de fevereiro deste ano, quando deve acontecer a eleição suplementar para eleger o novo chefe do Executivo, se o Dr. Cláudio não reformar a decisão do TRE no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Apesar de ter a candidatura impugnada, na eleição suplementar, Cláudio poderá concorrer à prefeitura com um novo vice. Provavelmente ele deverá ter novamente Carlinho Pelegrini (PMDB) como seu maior adversário.