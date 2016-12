HOMICÍDIO Depois de briga em bar, homem é assassinado com facada no pescoço Crime aconteceu na madrugada de hoje em Chapadão do Sul

17 DEZ 2016 Por GLAUCEA VACCARI 08h:01

Antônio Carlos de Andrade Júnior, de 28 anos, foi assassinado com uma facada no pescoço em uma padaria, na madrugada de hoje, em Chapadão do Sul. De acordo com o boletim de ocorrência, vítima e um amigo foram até a padaria, no centro da cidade, pediram um pedaço de pizza e vítima aguardou na mesa enquanto amigo foi ao banheiro. Quando rapaz retornou, encontrou Andrade Júnior com um ferimento no pescoço, já morto. Testemunhas disseram que suspeito chegou ao local em um Fiat Uno, desceu, deu uma facada no pescoço da vítima e fugiu em seguida. Amigo do rapaz disse que antes de ir até a padaria ele e a vítima se envolveram em uma discussão com o suspeito em um bar. Não foi informado o motivo da discussão e autor do crime não foi identificado. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como homicídio simples. Suspeito ainda não foi identificado.

