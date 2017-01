Ponta Porã Depois de assalto homem abandona a comparsa e foge A jovem foi encaminhada para a delegacia para demais providências

Crislaine Lopes de 21 anos foi presa na noite de ontem (6), depois de ser abandonada pelo comparsa em tentativa de assalto a uma idosa na cidade de Ponta Porã.

Segundo o site Porã News, a dupla roubou um aparelho celular de uma idosa que estava em frente a padaria da cidade e após correr do local teriam se desequilibrado e caído no chão. O assaltante se levantou, correu e fugiu de moto deixando a comparsa caída no chão.

A jovem foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia de Ponta Porã para demais procedimentos. O comparsa dela ainda não foi encontrado.