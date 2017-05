CÁRCERE PRIVADO Depois de abordagem a veículo roubado, polícia liberta mãe e filho de cativeiro Militares buscaram por proprietário da BMW e descobriram crime

Quatro pessoas foram presas na madrugada de hoje depois de roubarem BMW e manter mulher de 44 anos e o filho dela, 15, em cativeiro.

Por volta das 3h, policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) estavam em bloqueio policial próximo a Maracaju, quando deram ordem de parada ao condutor de BMW X6, com placas de Campo Grande.

O condutor do carro Luiz Eduardo da Silva Cardoso, de 31 anos, e a passageira Leidiane Gomes da Silva, 30, tiveram dificuldade em explicar a origem do carro e o porquê da viagem naquele horário.

O nervosismo deles chamou atenção dos policiais que decidiram consultar o número da placa no Sistema de Cadastro Criminal.

Os militares entraram em contato com o proprietário do veículo e descobriram que uma hora antes ele tinha registrado boletim de ocorrência pelo desaparecimento da mulher e do filho. Segundo ele, os dois foram ao shopping e não retornaram.

Os policiais confrontaram o casal e eles acabaram confessando que participaram de roubo em que as vítimas ainda estavam em cativeiro.

Duas equipes do DOF e outros policiais militares foram até o local informado e encontraram mãe e filho amarrados e com olhos vendados.

Outros dois criminosos, Cleber Vargas Arce, 24, e Luiz Gustavo Souza Rodrigues,31, estavam vigiando mãe e filho. Um deles armado com revólver calibre .32.

Os presos foram levados para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).