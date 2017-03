NA CARA DE PAU Depois de abastecer carro com R$ 80 de gasolina, motorista foge sem pagar Policiais fizeram buscas pelo condutor, mas ele não foi localizado

Ação considerada no mínimo audaciosa surpreendeu funcionário de posto de combustíveis. Depois de pedir para completar o tanque do carro com R$ 80 de gasolina, motorista fugiu sem pagar pela conta. O episódio aconteceu por volta das 20h20min de ontem (28), no estabelecimento localizado na Rua Mato Grosso, Centro de Naviraí.

Em denúncia feita à polícia na manhã desta quarta-feira, Frentista contou que motorista de Uno parou no posto, acompanhado de mais duas pessoas, e pediu para abastecer R$ 80 de gasolina. Após o fim do abastecimento, ao invés de pagar pelo combustível, o condutor acelerou e fugiu em alta velocidade.

Dados da placa do automóvel foram anotados e informados para policiais que constaram que o Uno é registrado no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Ivinhema. Policiais foram em buscas do motorista, mas ele não foi encontrado.