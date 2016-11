Protesto Depois de 11 dias de ocupação, indígenas deixam prédio da Funai na Capital Grupo ocupou sede do órgão em protesto contra nomeação de novo coordenador

Depois de 11 dias de ocupação, indígenas deixaram o prédio da Fundação Nacional do Índio (Funai), por volta das 14h de hoje, em Campo Grande. Desocupação ocorreu depois de audiência realizada no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

Sede da Funai, localizada na rua Maracaju, foi ocupada por grupo de indígenas no dia 10 de novembro, em protesto contra a nomeação do coronel reformado do Exército, Renato Vidal Sant'anna, para a coordenação regional do órgão.

De acordo com Lindomar Terena, liderança indígena, na audiência, juiz afirmou que caso o prédio não fosse desocupado seria dado liminar para reintegração de posse. Para evitar transtornos, indígenas fizeram acordo para deixar o local.

Ainda conforme Lindomar, no encontro também ficou definido que cinco lideranças irão para Brasília participar de reunião junto à Funai e o Ministério da Justiça para tratar sobre a nomeação do coordenador, que deve ser empossado hoje.

Apesar de deixarem o prédio, indígenas não descartam novas manifestações. “A gente preferiu desocupar e ver outros meios para continuar nossa luta contra a nomeação do coronel”, disse Lindomar Terena.