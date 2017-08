Segurança Máxima Detento morre em presídio e

caso é investigado pela polícia Preso estava em estado grave e não resistiu

Sebastião Fay Moraes, de 60 anos, morreu por volta das 20h de ontem (7), no presídio de segurança máxima, em Campo Grande. Preso chegou a ser socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resitiu e morreu no local. Causas da morte serão apuradas pela polícia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Corpo de Bombeiros e equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para realizar os primeiros socorros.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), na região central de Campo Grande.