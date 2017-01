CAUSA MORTE Dengue é problema grave em

quase todas as cidades de MS Em 2016, 19 pessoas morreram por conta da doença

Nenhuma cidade de Mato Grosso do Sul registrou baixa incidência de dengue em 2016. Boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado hoje, confirmou que os 79 municípios ficaram entre alta e média incidência para a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

A alta incidência atinge 91% do Estado, enquanto a média incidência foi registrada em sete cidades: Batayporã, Aquidauana, Terenos, Glória de Dourados, Anastácio, Itaquiraí e Taquarussu.

"Os municípios são classificados como de baixa incidência abaixo de 100 casos por 100.000 habitantes, moderada de 100 a 300 casos por 100.000 habitantes e alta incidência acima de 300 casos por 100.000 habitantes", explicou nota da SES.

No caso de óbitos, a dengue matou 19 pessoas ano passado. A maioria foi em Ponta Porã, com oito óbitos, seguido por Campo Grande, com três; e Dourados, também com três. As notificações somaram 59.874, maior registro dos últimos dois anos. Em 2014 foram 9.256 e no ano retrasado, 46.070.

O Ministério da Saúde já confirmou que R$ 2,1 milhões serão enviados para o Estado no combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e vírus zika.

O recurso deverá ser liberado aos municípios em duas etapas. Na primeira, será repassado R$ 1,28 milhão. Para receber a segunda parcela, que é de R$ 856,8 mil para MS, municípios deverão realizar o Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) para os casos de cidades com mais de dois mil imóveis e o Levantamento de Índice Amostral (LIA), para os municípios com menos e dois mil imóveis.

“Com este reforço financeiro, os municípios vão poder concentrar ainda mais esforços no combate ao mosquito evitando, assim, a proliferação (do Aedes)", disse o ministro da Saúde, Ricardo Barros.