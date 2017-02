ORIENTAÇÃO Delegado alerta para risco de adquirir

objetos roubados em sites de compras Se descobertos, compradores podem ser indiciados por receptação

Sites de compra e venda, como OLX e Mercado Livre, além de grupos de comercialização no Whatsapp tem sido usados com frequência para negociação de produtos roubados ou furtados. A informação é do delegado Reginaldo Salomão, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf). A unidade vai fazer operação para coibir esse tipo de crime.

De acordo com o delegado, para evitar comprar produtos ilícitos a orientação é sempre solicitar a nota fiscal. “Comprar objetos roubados ou furtados é um crime tão grave quanto o de roubo ou furto, pois são essas pessoas que alimentam esta prática, portanto vamos agir com afinco e rigor”, alertou.

RECEPTAÇÃO

Salomão explicou que quando o comprador não consegue comprovar a origem lícita do produto pode ser indiciado por receptação.

Na manhã de hoje, Hudson Batista Segovia, 22 anos, foi preso depois de ter sido flagrado com celular Samsung J7, que tinha sido roubado. Aos policiais, ele contou ter comprado de desconhecida no site OLX. Em setembro do ano passado, ele tinha comprado outro telefone pelo mesmo site. Ele pagou R$ 400 em dinheiro por cada um dos aparelhos.

Caso semelhante aconteceu na segunda-feira (30), quando Alexsander Filgueira Leite Sacamota, 31, foi preso sob a suspeita de vender produtos roubados. Com ele, os policiais encontraram R$ 2.586 em dinheiro.

SUGESTÃO

O delegado pontuou que a Derf vai dar início a uma "caçada" contra receptadores com objetivo de reduzir o número de roubos e furtos na Capital.

Ainda conforme Salomão, quem comprou algum produto sem nota fiscal e está inseguro com relação à origem pode procurar a delegacia. “Realizaremos pesquisas em nossos sistemas e avaliaremos caso a caso”, finalizou.

Serviço - A Derf está localizada na Rua Américo Marques, 27, Vila Sobrinho.