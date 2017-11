LAMA ASFÁLTICA Defesa de advogados aguarda decisão sobre pedido de habeas corpus Jodascil Gonçalves Lopes e João Paulo Calves estão no Presídio Militar

A defesa dos advogados Jodascil Gonçalves Lopes e João Paulo Calves, presos ontem durante a 5ª fase da Operação Lama Asfáltica, denominada Papiros de Lama, já entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal (TRF-3) e aguarda pela decisão do desembargador.

O advogado André Borges quem confirmou à reportagem do Portal Correio do Estado ter entrado com pedido de liberdade. “Mas o desembargador ainda não decidiu”, disse se referindo a Paulo Pontes.

Jodascil e João Paulo estão no reclusos no Presídio Militar em Campo Grande. Eles foram detidos após expedição de mandado de prisão temporária (com prazo de 5 dias).

OPERAÇÃO

A quinta fase da Operação Lama Asfáltica - Papiros de Lama, investiga a organização criminosa que desviou recursos públicos por meio do direcionamento de licitações públicas, superfaturamento de obras públicas, aquisição fictícia ou ilícita de produtos, financiamento de atividades privadas sem relação com a atividade-fim de empresas estatais, concessão de créditos tributários com vistas ao recebimento de propina e corrupção de agentes públicos.

Os recursos desviados passaram por processos elaborados de ocultação da origem, resultando na configuração do delito de lavagem de dinheiro.

Estimativas da polícia apontam desvios no valor de R$ 235 milhões.