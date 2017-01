COXIM Defesa Civil alerta famílias ribeirinhas

sobre aumento do Rio Taquari Situação beira emergência; Chuvas estão previstas para toda semana

Aumento do nível do Rio Taquari resultou em alerta da Defesa Civil de Coxim direcionado a famílias ribeirinhas. Situação beira a emergência e meteorologia prevê chuva na região durante toda a semana. No ano passado, município registrou terceira maior cheia em 50 anos.

Coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil de Coxim, Gilberto Portela, ressaltou que pela manhã sistema de monitoramento indicava 4,84 metros, ante os 4,02 metros convencionais. “A partir de cinco metros consideramos emergência, por isso alertamos os ribeirinhos”.

Banco de dados inclui 384 famílias, informadas sobre situações de emergência por rádio, barcos e carros. Orientações de segurança, nesse caso, incluem desligamento de aparelhos elétricos, proteção de documentos em embalagens plásticas, evitar estacionamento perto do rio e revisar telhados.

Áreas, conforme o site Edição MS, já estariam transbordando pelo grande volume de chuva nos municípios de Alcinópolis, Rio Verde e São Gabriel do Oeste. Dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) indicam ainda mais precipitação durante toda a semana.

No ano passado, cheia do Taquari alcançou a marca de 5,29 metros em janeiro. A medida representa a terceira maior nos 50 anos de monitoramento, sendo a mais expressiva registrada no ano de 1977 quando nível do rio chegou a 6,05 metros.