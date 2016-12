AVENTURA De bicicleta, amigos percorrem 1,2 mil quilômetros de Amambai até São Paulo Mesmo com chuva, ciclistas não pararam e devem chegar amanhã

Três ciclistas que saíram de Amambai na quarta-feira (7), devem chegar amanhã em São Paulo. Os amigos irão percorrer cerca de 1,2 mil quilômetros sob duas rodas.

Ramon Batista, Edson Estigarribia e Marcelo Estigarribia enfrentam vários obstáculos, entre eles a chuva forte. No primeiro dia da aventura, o trio pedalou 250 quilômetros, entre Amambai e Ivinhema, e pararam para dormir.

No segundo dia, mesmo com chuva, pedalaram 200 quilômetros e dormiram em Bataguassu, divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Ontem (9), os ciclistas seguiram a viagem e tentam agora andar pelo máximo de quilometragem possível. O objetivo é amanhã chegar a São Paulo.