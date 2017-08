Tragédia Curto-circuito em carregador causa incêndio e bebê morre carbonizado Aparelho estava ligado na tomada e chamas tomaram conta do quarto

Bebê de nove meses morreu carbonizado na quarta-feira (9) depois de incêndio no quarto em que ele dormia. O caso aconteceu em fazenda distante a 110 quilômetros de Coxim.

A polícia suspeita que o incêndio tenha começado depois de curto-circuito em tomada, onde estava ligado carregador, próximo ao berço do menino.

As chamas se alastraram rapidamente e os pais, que estavam na cozinha, não conseguiram resgatar o bebê.

Caso é tratado como acidente, mas será investigado pela Polícia Civil do município. As informações são do Edição MS.