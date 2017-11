Homicídio Cuidador de carros é morto com garrafada no pescoço Crime aconteceu na região do Bairro Amambai

23 NOV 2017 Por Da Redação 07h:07

Cuidador de carros identificado apenas como Afonso foi morto com golpe de garrafa quebrada no pescoço. Os fatos ocorreram por volta das 4 horas da madrugada desta quinta-feira, na Praça 26 de Agosto, localizada na Avenida Bandeirantes, no Bairro Amambai, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o socorro chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta. Quando a perícia chegou ao local, encontrou o homem caído, trajando calça jeans, camisa escura e boné vermelho. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

