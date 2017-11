Futebol Cruzeirenses celebram 'mala branca'

de R$ 500 mil após 2 a 2 com Palmeiras

Na última segunda-feira (30), depois do empate por 2 a 2, os jogadores do Cruzeiro comemoraram um incentivo financeiro extra pelo resultado. Quem esteve com os atletas após o duelo no Allianz Parque viu a satisfação dos cruzeirenses com os R$ 500 mil para serem divididos entre eles.

O UOL Esporte ouviu o relato de pessoas ligadas a pelo menos cinco atletas diferentes do time celeste, que confirmam a situação. A chamada "mala branca", incentivo a um time para que ele vença uma partida, não é ilegal e é bastante comum entre jogadores de futebol.



Em geral, o pagamento deste tipo de incentivo é combinado diretamente com os jogadores e não passa pelas mãos da diretoria.



Palmeiras e Cruzeiro empataram por 2 a 2 e, com o resultado, a equipe paulista perdeu a chance de encostar ainda mais no Corinthians, líder do campeonato, e de se distanciar do Santos, hoje no terceiro lugar.



A reportagem consultou a diretoria do Corinthians, que negou ter feito parte do pagamento deste incentivo. O Cruzeiro também não negou a existência do fato.