Campo Grande Crimoso que roubou papelaria no mês passado, é preso por violência doméstica Assaltante foi preso nessa semana por outro crime

Identificado como Marcelo Fernando Silva, foi preso nessa semana, por policiais da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (Derf). Ele assaltou uma papelaria no mês passado, na Avenida Júlio de Castilhos, em Campo Grande.

Segundo informações do delegado Reginaldo Salomão, o criminoso armado invadiu o comércio, agrediu funcionários e clientes e levou a quantia de R$ 300 do caixa e conseguiu fugir. Porém uma testemunha que passava pelo local foi até a polícia e descreveu as características do autor.

Nessa semana, Silva foi detido por violência doméstica e acabou confessando que havia roubado a papelaria no mês passado. Ele foi preso e a arma utilizada no crime foi apreendida.