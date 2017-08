Tentativa de fuga Criminosos invadem presídio para

facilitar fuga de detentos; um é preso Plano de bandidos era facilitar a fuga de presos

Dois criminosos invadiram o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira para facilitar a fuga de vários presos, nessa madrugada, na rodovia MS-455, em Campo Grande. Fábio Alvarenga Britos, de 34 anos, foi preso e o comparsa conseguiu fugir.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Fábio e o comparsa invadiram o sistema prisional com plano de fuga para os outros presos. De acordo com informações do agente penitenciário, os dois criminosos conseguiram entrar no local e, pelas câmeras de segurança, o agente conseguiu visualizar os bandidos armados com um alicate e uma de barra de ferro.

Criminosos conseguiram romper o cadeado de uma das portas de acesso as celas do centro penal. Fábio foi detido por um dos agentes, antes de abrir a cela. O comparsa conseguiu fugir.

Imagens das câmeras de segurança foram encaminhadas até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Bairro Piratininga para ajudar nas investigações. Comparsa que participou da ação ainda não foi localizado.