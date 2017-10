Três Lagoas Criminoso invade posto de combustível, rende funcionário e foge levando dinheiro Funcionário do posto foi ameaçado pelo bandido

31 OUT 2017

Saiba Mais Quadrilha é presa enquanto planejava assalto em joalheria de Bonito

Criminoso invadiu posto de combustível e rendeu funcionário na madrugada de hoje, por volta das 2h, na Rua Capitão Olinto Mancini, no Bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o criminoso chegou no local aparentemente armado e rendeu o frentista, que terminava de abastecer um veículo. De acordo com relatos da vítima, o criminoso vestia camisa polo branca, calça jeans e usava camisa bege que cobria o rosto.

No mesmo instante, funcionário passou o valor que estava no caixa, cerca de R$ 260, ao criminoso que fugiu a pé. A polícia realizou rondas para encontrar o suspeito, mas ele não foi encontrado.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) em Três Lagoas e será investigado.