GLÓRIA DE DOURADOS Morre criança que teve 47% do corpo queimado com leite fervendo Garoto teve parada cardíaca, passou por 10 ciclos de reanimação, mas não resistiu

Acidente doméstico com leite fervendo levou a morte uma criança de 5 anos, residente no municipio de Glória de Dourados. O fato aconteceu no início da semana, no momento em que o menino manuseava a vasilha e teve 47% do corpo queimado.

A vítima foi encaminhada para atendimento com queimaduras na garganta e cabeça, mas, devido a gravidade foi trazida para a Santa Casa de Campo Grande, onde morreu 15 minutos depois de chegar ao hospital.

De acordo com a assessoria do hospital, a criança chegou em Campo Grande por volta das 2h40 da terça-feira (14) com queimaduras de segundo grau.

O garoto teve parada cardíaca, passou por 10 ciclos de reanimação, mas não resistiu.