FATALIDADE Criança de 10 anos morre afogada

ao tentar socorrer a mãe em rio Menino foi tirado da água, mas pulou de volta ao ver mãe se afogando

Wesley Caun Arce Nogueira, de 10 anos, morreu afogado na tarde de ontem (15), por volta das 16h15min, ao tentar socorrer a mãe, Ana Paula Arce, de 26 anos, que se afogava no Rio Estrela, na Fazenda Galpão de Cedro, em Bela Vista, distante cerca de 20 quilômetros da cidade.

A fatalidade aconteceu quando todos se preparavam para ir embora da fazenda, onde amigos e parentes foram passar o dia. De acordo com o padrasto da criança, Humberto Arlei Silveira de Matos, 59, com quem Ana é casada há cerca de dois anos, o menino foi lavar o pé no rio e acabou se afogando.

“Ele foi se lavar no rio e achou que era raso. Escutei uma mulher gritando que Wesley estava se afogando. Corri, pulei na água e tirei ele. Nisso, a mãe dele já tinha pulado para tentar me ajudar e acabou se afogando. Então eu voltei para ajudar ela, mas Wesley pulou de volta na água e disse para o irmão mais novo que ia a salvar a mãe”, relatou o padrasto ao Portal Correio do Estado.

Quando a mãe do garoto foi tirada da água, o corpo da criança já havia submergido e não foi mais encontrado. Em seguida, o padrasto foi até a sede da fazenda e acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que após buscas no rio encontrou o corpo da criança a três metros de profundidade. O corpo foi levado para exame necroscópico.

À reportagem, Humberto contou que esta foi a primeira vez que o menino entrou no rio e que pouco sabia nadar. O casal tem ainda um filho mais novo e mora no Bairro Baixada Corintiana, em Bela Vista.

Wesley pouco sabia nadar e havia entrado no rio pela primeira vez / Foto: Arquivo pessoal

