Crime ambiental Criador é multado ao ser flagrado

com pássaro em situação ilegal Ave da espécie coleirinho não constava no plantel do proprietário

22 DEZ 2016 Por VÂNYA SANTOS 11h:51

Pássaro coleirinho não tinha anilha e nem documentação - Divulgação PMA Criador de pássaros, de 41 anos, foi multado em R$ 500 ontem, na cidade de Paranaíba, e a ave em situação ilegal foi apreendida pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aparecida do Taboado. Durante trabalho de fiscalização, policiais descobriram que proprietário de um criadouro de pássaros tinha animal em situação irregular. Dentre as várias aves anilhadas e com documentação legal, havia um pássaro da espécie coleirinho, que não constava no plantel do criador, não tinha anilha e nem documentação, o que caracteriza crime ambiental. Animal e gaiola foram apreendidos e encaminhados para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande.

