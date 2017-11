OBRAS Criado há 40 anos, Indubrasil

recebe revitalização em 48 mil m² Ao todo serão investidos R$ 6,6 milhões pelo Governo do Estado

O Núcleo Industrial Oeste conhecido como Indubrasil, está recebendo a sua primeira revitalização em 40 anos de criação. Ao todo serão investidos R$ 6,6 milhões pelo Governo do Estado e 48 mil m² receberão intervenções.

As obras estão sendo executadas sob supervisão da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e incluem ampliação da malha pavimentada para facilitar o acesso às empresas da região, além da recuperação do asfalto já existente, com drenagem e recapeamento.

De acordo com o Governo do Estado os moradores têm comemorado as melhorias. “O bairro estava necessitando disso aí”, disse Diego de Souza Calvis, de 32 anos, proprietário de um restaurante na Avenida Principal I, onde foram feitos os trabalhos de revitalização.

Para a dona de casa Nely da Silva, de 53 anos, não há dúvida de que as intervenções irão melhorar a região. Todos os dias ela busca o filho na escola e enfrenta poeira ou lama. “Tem muito barro no caminho, achei a obra ótima”, pontua.