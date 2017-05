Felpuda

A classe política em Mato Grosso do Sul está agitada que só. Faltando ainda 15 meses para escolha de candidatos à majoritária e proporcionais nas convenções, os nervos andam à flor da pele. Os mais observadores têm uma explicação: uns querem salvar o mandato, outros estão pensando em voos mais altos e há aqueles que sonham com um bom cargo no futuro. Daí o porque de tantas ameaças de “rompimento”. Ester Figueiredo