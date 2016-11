Perigo Vela acesa em santuário cai

e provoca incêndio em quarto Bombeiros utilizaram cerca de 300 litros de água para conter o fogo

Vela acesa em santuário é apontada como causa de incêndio em quarto. Chamas tiveram início por volta das 7h30 de hoje, em residência localizada na Rua General Dutra, Bairro Maria Leite, na cidade de Corumbá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, vela que estava acesa em pequeno santuário caiu próximo a prateleira de roupas, causando incêndio no quarto. Socorristas conseguiram conter as chamas utilizando aproximadamente 300 litros de água.

Dois moradores inalaram fumaça e receberam os primeiros atendimentos prestados por bombeiros, mas recusaram encaminhamento para unidade de saúde.