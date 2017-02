CORUMBAENSE Túnel de acesso de jogadores ao campo é interditado por enxame de abelhas Elenco do Corumbaense teve acesso proibido ao túnel antes de jogo

Túnel que dá acesso dos jogadores ao campo no Estádio Arthur Marinho foi interditado ontem devido a enxame de abelhas, em Corumbá, minutos antes da partida entre o Corumbaense e Naviraiense, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, enxame estava no fim de túnel inflável, por onde entrariam os jogadores do Corumbaense Futebol Clube.

Com apoio de um apicultor, bombeiros realizaram a captura dos insetos e jogo ocorreu normalmente.

Partida, válida pela terceira rodada do campeonato estadual, terminou empatada em 1 a 1.