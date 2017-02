CARNAVAL 2017 Tradicional bloco de Corumbá tem 25 mil foliões e inversão de figurinos Criatividade de participantes invadiu a Cidade Branca

Tradicional bloco no Carnaval de Corumbá reuniu cerca de 25 mil integrantes e destacou-se com a criatividade e inversão dos figurinos: homens caíram na folia vestidos de mulher e mulheres de homem. O desfile aconteceu na noite de ontem, na Rua Cuiabá, no Centro da cidade.

Acompanhados por trio elétrico e banda de marchinhas, engraçados personagens que vão desde desenhos animados até celebridades, assim como fantasias inusitadas, marcaram a festa que teve início às 18h e contou, ainda, com show da banda Cheiro de Amor.

Idealizado em confraternização de amigos e apresentado ao público em 1978, a cada ano o Cibalena atrai mais admiradores. “A palavra que nos define é carisma, além da tradição dos antigos carnavais através das marchinhas. Criamos identidade própria em Corumbá que caiu no gosto e a cada ano desfilamos com mais pessoas”, enfatizou o presidente do bloco Elias Ferreira da Silva, em entrevista à assessoria de comunicação da prefeitura corumbaense.

Um dos pontos altos e também tradicional e esperado do bloco é o concurso que escolhe a Musa do Cibalena. Os inscritos sejam eles sozinhos, em grupo ou casal desfilam em palco improvisado e são avaliados por jurados, nos critérios alegria, irreverência e originalidade da fantasia.

Este ano, os vencedores foram: ''Sandália de Cristal'' com 40 pontos; ''Surfistinha'' com 37 pontos e ''Egito'' com 26 pontos, no primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. A premiação para cada um deles foi troféu.

Luan Henrique Silva de Oliveira vestiu-se de ''Surfistinha'' e garantiu o segundo lugar na competição. “Tem oito anos que participo do Carnaval e nunca tinha desfilado. Esse ano escolhi uma fantasia original, caprichei na dança e alcancei o segundo lugar. A brincadeira é sem dúvida a maior vitória”, comemorou.