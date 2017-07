Corumbá Trabalhador rural cai do cavalo e

morre afogado em corixo no Pantanal Boiada impediu vítima de se movimentar e emergir

Trabalhador rural Renizio Eleias, de 46 anos, morreu afogado depois de cair do cavalo enquanto manejava boiada em transposição de corixo. Seu corpo foi resgatado ontem, por equipe dos Bombeiros, no Pantanal do Nabileque, a cerca de 70 quilômetros da cidade de Corumbá.

Colega de trabalho de Renizio contou aos militares que a vítima estava trabalhando na transposição de um corixo, quando caiu do cavalo e não conseguiu emergir porque teve sua movimentação corporal limitada pela boiada.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e mergulhadores encontraram o corpo do trabalhador a uma profundidade de aproximadamente três metros.