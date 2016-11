PRÉDIO CENTRAL Suposto espírito de criança

aparece em foto e intriga moradores Imagem foi tirada para procedimento da Prefeitura de Corumbá

Foto tirada há cerca de 15 dias em terreno no Centro de Corumbá intrigou alguns moradores e servidores municipais porque uma menina, vestida com pijama e aparentando entre 10 e 12 anos, apareceu na imagem.

Uma sequência de fotos foi feita por servidor da prefeitura local por conta de procedimento interno de desocupação de terreno. O material foi usado para montagem do processo. Contudo, hoje pela manhã, uma delas chamou a atenção de funcionários da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal. Ao analisarem a documentação, notaram a presença da criança.

Carlos Roberto Vieira Torres, 64 anos, que foi morador na região onde está a autarquia municipal e é conhecido de alguns servidores acabou chamado para tentar esclarecer o ocorrido. "Hoje me ligaram para ir lá no prédio e me mostraram a foto. Tinha outras (fotografias), mas só naquela a menina apareceu. Me perguntaram o que poderia ser, mas não sei. Acho que se alguém tivesse visto essa menina na hora que fez a foto ia perguntar o que ela estava fazendo lá", contou, sem saber identificar o fotógrafo.

Torres foi procurar saber detalhes do que já havia ocorrido naquele endereço. Ele contou que na Rua 13 de Junho, número 1467, funcionou uma escola chamada Antônio Maria Coelho, fechada há cerca de cinco anos. Mais ou menos nesse período, uma menina acabou falecendo por conta de um acidente.

"Não sei porque uma pessoa faria uma montagem sobre isso. Para aparecer, talvez? Mas não acredito. Eu tenho 100% de certeza que foi um espírito", opinou o ex-morador da casa ao lado de onde a imagem foi feita.

Católico, Torres decidiu entregar a imagem para um grupo espírita de Corumbá para que estudiosos procurassem analisá-la e debater o caso. A família da criança que faleceu também seria procurada.

ANÁLISE

Fotógrafo há 18 anos, Gerson Oliveira, que trabalha no Correio do Estado, analisou a imagem em programa específico de edição.

Segundo ele, não há sinais nítidos de adulteração ou manipulação. "Ao que parece, aquela menina estava mesmo no local onde foi feita a foto. Não parece que foi editado para colocá-la ali."