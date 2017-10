APÓS INFARTO Ruiter passará por exames

para avaliar artérias do coração Prefeito foi transferido para Campo Grande em avião de pequeno porte

30 OUT 2017

O prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha (PSDB), de 53 anos, passou por exames de tomografia e precisará ser submetido a procedimento de hemodinâmica para avaliar as artérias coronárias depois de sofrer um infarto na manhã de hoje.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para Santa Casa da cidade. Depois, seguiu para Campo Grande em um avião de pequeno porte.

Conforme nota divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal da cidade, assim que chegou na unidade de saúde em Corumbá, Ruiter foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI). O prefeito teve dores simultâneas no tórax e na perna.

Já na Capital, Ruiter ficará no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Proncor. Não houve intercorrências no voo para a Campo Grande, informou a assessoria da prefeitura.

"O prefeito está estável e será reavaliado pela equipe do médico João Jazbik e pela equipe do de Mauri Comparin. Rogério Leite (secretário de saúde do município) acompanhou o prefeito na viagem", divulgou nota da assessoria de imprensa.

TRANSFERÊNCIA

Na viagem de Corumbá para Campo Grande, Ruiter veio acompanhado do secretário municipal de saúde, Rogério Leite, e do procurador do município, José Amorim, informou o Diário Corumbaense.

Uma viatura do Samu o levou até o aeroporto de Corumbá e o transporte para Campo Grande aconteceu em avião de pequeno porte por volta do meio-dia de hoje.

A primeira-dama e secretária especial de Cidadania e Direitos Humanos, Beatriz Cavassa de Oliveira, viajou para Campo Grande de carro.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Corumbá informou que informações oficiais sobre o quadro de saúde do prefeito só serão repassadas pelo órgão e nenhum parente iria se pronunciar.