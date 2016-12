CORUMBÁ Rivalidade por ponto de espetinhos

termina com homem esfaqueado Vítima levou facada na região do pulmão e foi levada ao hospital

Desavença antiga por ponto de espetinhos motivou a tentativa de homicídio de um homem de 42 anos. Ele foi esfaqueado por um vendedor de lanches, de 51 anos, na noite de ontem (06), em Corumbá.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela esposa da vítima, o marido tem uma rixa com o agressor há cerca de 3 meses quando ele resolveu abrir uma venda de espetinho próximo a barraca de lanches do homem.

A discussão começou quando um conhecido do vendedor de espeto tentou comprar uma cerveja no carrinho de lanches. O comerciante recusou vender a bebida, o que iniciou discussão. A vítima então se aproximou e pediu para que vendesse a cerveja, pois não seria ele quem tomaria.

Uma discussão começou e ao dar as costas para o vendedor concorrente, ele recebeu duas facadas que o atingiram na axila e na região do pulmão. Ferido, o comerciante foi socorrido pelo irmão do rapaz que queria comprar bebida.

Ele está internado no Hospital de Corumbá e o responsável pela tentativa de assassinato ainda não havia comparecido na delegacia de Polícia Civil.