Salários Reajuste que fará prefeito ganhar 59%

a mais que o da Capital é investigado Presidente da Câmara promulgou aumento para prefeito e vereadores

Atitude da Câmara Municipal de Corumbá que definiu reajuste salarial de 25% para prefeito, vice-prefeito e vereadores da cidade a partir de janeiro é investigada. Com a lei promulgada pelo presidente da Câmara, o prefeito Ruiter Cunha (PSDB) ganhará 59% a mais, por exemplo, que o líder do Executivo de Campo Grande.

Atualmente, a remuneração mensal do prefeito de Corumbá é de R$ 26 mil, no entanto, Paulo Duarte (PDT) opta em receber o salário de auditor fiscal, que bruto é de R$ 41,9 mil, conforme o portal da transparência do Estado.

Com o aumento definido pelo presidente José Tadeu Vieira Pereira (PDT) depois de votação na Câmara em razão de veto de Duarte, o salário do prefeito vai para R$ 32,5 mil. O valor é 59% maior que os R$ 20,4 mil de rendimentos do prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal.

O aumento que os vereadores deram para o próprio salário também chama atenção. Atualmente eles recebem R$ 10 mil por mês e com o reajuste receberão R$ 12,5 mil. O valor será quase semelhante à remuneração dos vereadores da Capital, que líquida é de R$ 15 mil.

Na lei publicada no Diário Oficial de Corumbá em 26 de outubro, consta que o vice-prefeito receberá R$ 18,7 mil e os secretários continuarão recebendo o mesmo salário deste ano, R$ 15,6 mil.

APURAÇÃO

A partir de hoje, a possível ilegalidade no aumento definido pela Câmara é alvo de investigação. O promotor Luciano Bordignon Conte, da 5ª Promotoria de Justiça de Corumbá, abriu inquérito civil para verificar a situação.

O presidente da Câmara deve ser notificado sobre a abertura da apuração e terá de responder aos questionamentos do Ministério Público. A reportagem tentou contato com José Tadeu no celular, mas nenhuma ligação foi atendida.

OUTRO CASO

Em Ivinhema, situação semelhante ocorreu, também é alvo de apuração, mas o próprio prefeito da cidade afirmou que vai voltar atrás e reduzir aumento que tinha dado a si próprio, secretários e vice-prefeito.

Ontem, Éder Uilson França Lima, conhecido como Tuta (PSDB), voltou atrás depois decretar o aumento. População organizava manifestação contra decisão para a tarde de ontem em frente à prefeitura, mas o prefeito afirmou que irá revogar o decreto.

Reajuste salarial do prefeito reeleito, Tuta, passaria de R$ 19,9 mil para R$ 25,9 mil a partir de janeiro de 2017. Para a vice-prefeita, Genilda Pieretti, que atualmente recebe R$ 9,9 mil, passaria a receber R$ 12,9 mil.

Já para os secretários municipais, que recebem R$ 5,5 mil, passariam a receber o salário de R$ 7,2 mil.