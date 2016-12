Perigo Rapaz tem 80% do corpo queimado

ao jogar álcool em churrasqueira Jovem queimou rosto, pescoço, tórax, braços, costas e partes íntimas

Rapaz de 28 anos teve 80% do corpo queimado ao jogar álcool para alimentar as chamas de churrasqueira. Fato aconteceu por volta das 21h de ontem em residência localizada na Alameda São Pedro, Bairro Cervejaria, em Corumbá.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e, durante o socorro, boliviano que estava consciente e orientado, relatou que tentou alimentar as chamas da churrasqueira com álcool, mas ele assustou em razão de uma combustão e o produto inflamável caiu sobre seu corpo.

O jovem teve queimaduras no rosto, pescoço, tórax, braços, costas e partes íntimas. Maior parte dos ferimentos foi de primeiro grau. Ele foi socorrido por militares e encaminhado para o pronto socorro municipal.