Madrugada Rapaz de 23 anos é esfaqueado

durante briga entre oito jovens Vítima foi socorrida e levada para Unidade de Pronto Atendimento

Rapaz de 23 anos foi esfaqueado do lado esquerdo da coluna durante briga envolvendo diversos jovens com idades entre 14 e 23 anos. Fato aconteceu hoje de madrugada na Rua Edu Rocha, Bairro Nova Corumbá, na cidade de Corumbá.

Conforme o site Diário Corumbaense, oito pessoas, dentre elas quatro adolescentes, brigaram e, durante o desentendimento, um deles esfaqueou o jovem, que foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Já os demais envolvidos na confusão foram localizados pela Polícia Militar (PM), detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.