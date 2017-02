OPERAÇÃO CONJUNTA Trabalhadores são resgatados de fazenda onde eram mantidos como escravos Operação contra trabalho escravo está em andamento no Pantanal

Quatro trabalhadores mantidos em condições análogas a de escravos foram resgatados de uma fazenda na tarde de hoje, na região conhecida como Pantanal da Nhecolândia, no interior de Corumbá.

Flagrante e resgate ocorreram durante operação conjunta de combate ao trabalho escravo, realizada pela Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar Ambiental (PMA), Polícia Civil, Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério do Trabalho.

Operação teve início a partir da denúncia de que um trabalhador estaria sendo submetido a condições degradantes de trabalho há anos em área rural de difícil acesso.

Situação deu origem a inquérito policial na Delegacia da Polícia Federal de Corumbá, que solicitou apoio do Ministério do Trabalho e ação fiscal trabalhista foi instaurada.

Além disso, caso também foi comunicado ao MPT-MS, que está fazendo levantamento preliminar para instauração de inquérito civil a fim de averiguar os fatos.

Hoje, força tarefa foi realizada, com apoio da PRF por terra e grupo da PF especializado em patrulha pelos rios, por conta do local ser de difícil acesso.

Operação ainda está em andamento e detalhes sobre o resgate, condições em que trabalhadores eram mantidos e desdobramentos da ação serão repassados amanhã, em coletiva de imprensa.

BATAGUASSU

No dia 30 de janeiro, sete trabalhadores que também eram mantidos em condições de escravos foram resgatados de fazenda em Bataguassu.

Na propriedade rural, homens eram submetidos a trabalho exaustivo, alojamento precário, indícios de submissão à coação, fraude, situação de vulnerabilidade e pagamentos com fins de exploração.

Trabalhadores estavam alojados em barracos sem energia elétrica, compartilhavam uma latrina para fazer as necessidades, bebiam água com indícios de contaminação por esgoto, fezes de animais e agrotóxicos usados na plantação, alimentavam-se de animais silvestres, como tatu, e dividiam espaço com porcos, galinhas, ratos e rações de animais.