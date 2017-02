Polícia Federal Preso motorista que levaria pasta

base de cocaína para Santa Catarina Agentes desconfiaram do nervosismo do condutor

Motorista de caminhão, de 39 anos, foi preso no final da tarde de ontem ao ser surpreendido por equipe da Polícia Federal (PF) transportando 35,9 quilos de pasta base de cocaína. Conforme o preso, droga seria levada para Joinville (SC).

Agentes faziam fiscalização no Posto Lampião Aceso, que fica na BR-262, em Corumbá, quando desconfiaram do nervosismo do homem que conduzia caminhão carregado com ferro-gusa.

Policiais então utilizaram cão farejador e, durante vistoria, encontraram a pasta base de cocaína escondida no caminhão.